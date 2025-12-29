عمار النعيمي ومنصور بن محمد يحضران أفراح الكتبي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامته، أمس، عائلة علي مهير بن بليشة الكتبي، وعائلة مبارك علي بن شنة الكتبي، بمناسبة زفاف أحمد علي الكتبي إلى كريمة عبيد مبارك بن شنة الكتبي، وزفاف علي مبارك الكتبي إلى كريمة علي مهير بن بليشة الكتبي، بقاعة البيت المتوحد بالشارقة.

وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في الإمارة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالنجاح والسعادة.