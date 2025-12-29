Al Bayan
عمار النعيمي ومنصور بن محمد يحضران أفراح الكتبي

  • سموهما يهنئان العريسين وذويهما متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة
undefined's profile picture

وام

دبي، عجمان
عمار النعيمي وحميد بن عمار خلال حضور حفل الاستقبال
وام
عمار النعيمي وحميد بن عمار خلال حضور حفل الاستقبال
منصور بن محمد في لقطة تذكارية مع العريس وذويه
تصوير: محمد هشام
منصور بن محمد في لقطة تذكارية مع العريس وذويه

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامته، أمس، عائلة علي مهير بن بليشة الكتبي، وعائلة مبارك علي بن شنة الكتبي، بمناسبة زفاف أحمد علي الكتبي إلى كريمة عبيد مبارك بن شنة الكتبي، وزفاف علي مبارك الكتبي إلى كريمة علي مهير بن بليشة الكتبي، بقاعة البيت المتوحد بالشارقة.

وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في الإمارة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالنجاح والسعادة.