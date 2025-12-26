5 حالات اختناق بسبب التدفئة بالفحم والحطب

دعت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني الجمهور ضمن حملة «شتاؤنا آمن وممتع» إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، أثناء استخدام الحطب وأجهزة التدفئة، لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخطأ في استخدام أجهزة التدفئة، والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أنه تم التعامل مع خمسة بلاغات لحالات اختناق ناتجة عن استخدام الفحم أو الحطب لأغراض التدفئة داخل المنازل، دون وقوع وفيات.

مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة أسهمت في إنقاذ المصابين، وداعياً الجمهور إلى تجنب استخدام وسائل التدفئة التقليدية في الأماكن المغلقة، وضرورة توفير التهوية المناسبة.

وحذر العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري، مدير مديرية شرطة منطقة العين، من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة تجنباً للاختناق واندلاع الحريق، مؤكداً ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خصوصاً في أوقات الليل، وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب إشغالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة، لصعود الدخان إلى أعلى.