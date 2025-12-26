مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية يعتمد موازنة 2026

اعتمد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية خلال اجتماعه الختامي لعام 2025، موازنة عام 2026، ومجموعة من اللوائح الداخلية التنظيمية، وذلك بهدف متابعة سير الإنجازات، وضمان استدامة العمل الخيري وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الأمناء، الذي ترأس الاجتماع: «اعتمدنا موازنة وخطة عمل هيئة الأعمال الخيرية العالمية لعام 2026، والتي تركز على توسيع نطاق المشاريع النوعية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي، والاستثمار في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية ذات الصلة».

واطلع أعضاء مجلس الأمناء على فيلم إنجازات الهيئة بمناسبة مرور 41 عاماً على تأسيسها، والذي استعرض مسيرة الهيئة، وما حققته من مشاريع إنسانية وتنموية داخل دولة الإمارات وخارجها، وشملت مجالات الإغاثة، وبناء المساجد، وحفر الآبار، ورعاية الأيتام، والتعليم، والصحة، ودعم المجتمعات الفقيرة.

وأوضح النعيمي أن مسيرة الهيئة الممتدة لأكثر من أربعة عقود تمثل مصدر فخر واعتزاز، وهذا لم يكن لولا دعم القيادة الرشيدة التي وضعت ركائز الخير لهذه الجهة المحلية التي باتت تحظى بثقة آلاف المتبرعين.