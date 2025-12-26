وزارة الأسرة تختتم مشاركتها في «ملتقى أبوظبي الخامس»

اختتمت وزارة الأسرة مشاركتها في الدورة الخامسة من ملتقى أبوظبي الأسري، الذي نظمته مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبمشاركة واسعة من الجهات الاتحادية والمحلية.

وتعكس هذه المشاركة التزام وزارة الأسرة المتواصل بدعم وتمكين الأسرة كحجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتعزيز الوعي بالقضايا الأسرية الحيوية، وتوفير بيئة حاضنة لكل أفراد المجتمع.

وفي إطار مشاركتها، قدمت الوزارة مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل المسائية الهادفة والموجهة لجميع أفراد الأسرة ومختلف أطياف المجتمع. حيث تضمنت الأجندة أنشطة مجتمعية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال وأولياء الأمور وكبار السن وأصحاب الهمم، إضافة إلى الفئات ذات الأولوية.

واستضافت المنصة أكثر من 15 من الخبراء والمختصين في مجالات التنمية المجتمعية، ورعاية أصحاب الهمم، والثقافة والتراث، الذين أثروا النقاشات وقدموا رؤى قيمة للحضور.

وبهذه المناسبة قالت حصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، «إن حرص الوزارة على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات المجتمعية ينبع من إيماننا الراسخ بأهمية الاقتراب من أفراد الأسرة ومشاركتهم خلاصة خبراتنا.