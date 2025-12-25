«زايد لأصحاب الهمم» تعزز تمكينهم ودمجهم في قطاع البنية التحتية



وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية شراكة جديدة مع شركة نور الصحراء للمقاولات العامة، في خطوة تعكس التطور النوعي للتعاون بين الجانبين بعد النتائج الملموسة التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والتي أسفرت عن إنتاج 341 لوحة إرشادية للطرق داخل ورش التدريب المهني التابعة للهيئة، إضافة إلى توظيف 15 من أصحاب الهمم في مواقع العمل التابعة للشركة ضمن وظائف فنية وإدارية متخصصة.



ويأتي التوقيع ليؤكد الانتقال من مشروع تجريبي أثبت نجاحه إلى شراكة استراتيجية أكثر اتساعاً واستدامة، تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في قطاع البنية التحتية عبر مسارات مهنية حقيقية.



وقع الاتفاقية في أبوظبي، عن الهيئة عبدالله عبدالعالي الحميدان مديرها العام، وعن الشركة المهندس علي مصطفى صالح البسيوني مديرها العام.