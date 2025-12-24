«نسمعك دائماً» حملة تسلط الضوء على حقوق المرأة وضمان بيئة أسرية مستقرة



بالتزامن مع توجهات الدولة للعام المقبل بأن يكون 2026 عام الأسرة، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حملة توعوية مجتمعية بعنوان «نسمعك دائماً»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة، وترسيخ مفاهيم الحماية والدعم القانوني، وضمان تعزيز بيئة أسرية آمنة ومستقرة، بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على حقوق المرأة التي كفلها مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري.



وأكد المقدم دكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن إطلاق حملة «نسمعك دائماً» يجسد التزام شرطة دبي الراسخ بحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، مشيراً إلى أن الحملة، التي يتم إطلاقها بتوجيهات ومتابعة العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، تهدف إلى تعزيز ثقة المرأة بالمؤسسات الأمنية، وتشجيعها على الإبلاغ وطلب الدعم دون تردد، والتأكيد على سرعة الاستجابة بكل سرية وخصوصية تامة.