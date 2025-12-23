102 من أبناء الوطن في سلسلة أعراس جماعية لوزارة الأسرة

نظمت وزارة الأسرة سلسلة من الأعراس الجماعية، بالتعاون الاستراتيجي مع مبادرة «مديم» في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، خلال ديسمبر الجاري بمشاركة 102 من أبناء الوطن.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأسرة بتحقيق مستهدفات «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031».

وشهدت الأعراس حضور المسؤولين ومن بينهم، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلى جانب مجموعة من الوجهاء والمسؤولين.

سناء سهيل

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الأعراس الجماعية رسالة محبة ووفاء لهذا الوطن وأبنائه، وتجسيد عميق لقيمنا التي تُعلي شأن الأسرة وتحتفي بالشباب. نحن نؤمن بأن الزواج هو بداية رحلة بناء المستقبل، وأن دعم أبنائنا في هذه المرحلة المفصلية هو استثمار مباشر في استقرار الوطن وازدهاره.

وأضافت معاليها: نحتفي بالأسرة، ونكرّس قيم التكاتف والترابط لنصنع مستقبلاً يقوم على المحبة والوحدة والتلاحم. الأعراس الجماعية هي وعدٌ مستمر بأن الأسرة ستظل في قلب التنمية، ترجمة لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دعم وتمكين الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للتنمية، وضمان تماسك النسيج المجتمعي، وترسيخ القيم التي تشكل أساس بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة.

مغير الخييلي

وقال معالي مغير الخييلي: إن التعاون المشترك بين وزارة الأسرة ومبادرة مديم في دائرة تنمية المجتمع، بتنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية، يعدّ نموذجاً وطنياً متقدّماً في دعم الشباب وتيسير رحلة تكوين الأسرة الإماراتية، وخطوة تُجسّد تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الاستقرار الأسري، وتعزيز استعداد الشباب على بدء حياة زوجية أكثر سعادة واستقراراً.

وأوضح أن عمل المؤسسات بشكل تكاملي وموحد على دعم الشباب وتمكين الأسرة لتوفير حلول عملية ومستدامة يسهم في بناء أسر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

احتفت سلسلة الأعراس الجماعية خلال هذا الشهر بأبناء منطقتي الوقن والقوع في مدينة العين، في احتفالات زفاف منفصلة للرجال والسيدات. أقيم العرس الأول في منطقة الوقن في 5 ديسمبر، وبلغ عدد الأزواج 15 شاباً و15 فتاة.

وأقيم العرس الثاني في منطقة القوع على مدى يومين للاحتفاء بزواج 25 شاباً و25 فتاة، وكان الحفل الجماعي للرجال يوم الجمعة 12 ديسمبر متبوعاً بالحفل الجماعي للنساء في اليوم الذي يليه. وأقيم العرس الختامي في منطقة الوقن بتاريخ 19 ديسمبر، للاحتفاء بزواج 11 شاباً و11 فتاة في احتفالات منفصلة للرجال والسيدات.