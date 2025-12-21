بلدية الشارقة تتعامل مع 529 بلاغاً خلال المنخفض الجوي

رفعت بلدية مدينة الشارقة درجة الاستعداد القصوى في مركز الاتصال التابع لها على الرقم (993)، للتعامل مع ملاحظات وبلاغات الجمهور خلال المنخفض الجوي وهطول أمطار الخير التي شهدتها إمارة الشارقة والدولة بشكل عام.

وعمل مركز الاتصال على مدار الساعة، حيث استقبل 522 بلاغاً تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، إضافة إلى 7 بلاغات حول سقوط أشجار، جرى التعامل معها جميعاً بسرعة وكفاءة عالية، من خلال تحويلها فوراً إلى الفرق الميدانية المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار تعزيز جودة التنسيق وسرعة الاستجابة، خصص المركز خلال فترة المنخفض الجوي رقماً خاصاً لتلقي البلاغات الواردة من القيادة العامة لشرطة الشارقة والمتعلقة بتجمعات المياه، إلى جانب رقم آخر للتواصل المباشر مع الفرق الميدانية العاملة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع عمليات المعالجة الميدانية.

وأكدت البلدية استمرار جاهزية فرقها الفنية والميدانية، وحرصها على الاستجابة الفورية لملاحظات الجمهور، بما يضمن سلامة السكان واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف الجوية.