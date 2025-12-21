جلسة حوارية لتوعية المتقاعدين وكبار المواطنين

شهد اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي ونائب رئيس فريق العمل الحكومي لأندية «ذخر»، انطلاق جلسة توعية حوارية نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع نادي «ذخر»، لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المتقاعدين وكبار المواطنين في إمارة دبي.

حضر الجلسة العميد طارق هلال السويدي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون العمليات، وعدد من مسؤولي شرطة دبي، وممثلي نادي «ذخر»، إلى جانب نخبة من المتقاعدين وكبار المواطنين المهتمين بالشأن الأمني والتوعوي. وأكد اللواء الدكتور علي سنجل أن أندية «ذخر» منصة رائدة تهدف إلى تمكين المتقاعدين وكبار المواطنين، وتعزيز دورهم المجتمعي من خلال توفير منصات تفاعلية تتيح لهم المشاركة في المبادرات الوقائية والتوعوية، والاستفادة من خبراتهم لدعم الجهود الحكومية في مجال الوقاية المجتمعية.

وأوضح أن الجلسة تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وبناء جسور التواصل بين كبار المواطنين والجهات الأمنية، مؤكداً حرص النادي على إشراك المتقاعدين في حملات التوعية وتعزيز دورهم الوقائي داخل الأسرة والمجتمع.