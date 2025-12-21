«ربع قرن» تطلق موسماً استثنائياً للمهارات الحياتية يستهدف أجيال المستقبل

في إطار رؤيته المستدامة لبناء جيل متمكن من مهارات الحياة، أطلق مركز ربع قرن للمهارات الحياتية، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، النسخة الأولى من موسمه للمهارات الحياتية، مستهدفاً منتسبي ناشئة الشارقة ومنتسبات «سجايا فتيات الشارقة» من الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تعكس النهج الاستراتيجي الراسخ للمركز، القائم على أن بناء الإنسان يبدأ بتمكينه بالمهارات.

ويجسد الموسم حرص المركز على تقديم تجربة تعليمية متفردة تتجاوز حدود التدريب التقليدي، من خلال مزيج يجمع بين التعلم التطبيقي والأنشطة الميدانية، بما يتيح للمنتسبين خوض تجارب واقعية تنمي مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتعزز مهارات البقاء، وترسخ قيم الاعتماد على الذات والعمل الجماعي والقيادة الواعية.

وتضمن الموسم في مرحلته الأولى، المخصصة لمنتسبي «الناشئة»، مجموعة من البرامج النوعية والأنشطة التفاعلية التي امتدت لأربعة أيام متتالية، وصممت وفق منهجية احترافية تراعي تطلعات المنتسبين، وتدرجت من أنشطة كسر الحاجز النفسي، وبرامج التدريب القيادي والمهني، إلى ورش إبداعية في التوصيلات الكهربائية وميكانيكا السيارات والزراعة، وصولاً إلى برامج ميدانية تعزز الشجاعة والتفكير الإبداعي، وتعمق مفهوم التعلم بالتجربة.

وشهد الموسم لقاءات تفاعلية جمعت الناشئة بخريجي مؤسسة ربع قرن من أصحاب التجارب الملهمة.