الإمارات تعبر آثار الحالة الجوية بخطة طوارئ فعالة

متابعة - سعيد الوشاحي، نورا الأمير، جميلة إسماعيل ، أحمد أبوالفتوح وعائشة الكعبي

أظهرت الفرق الميدانية على مستوى الدولة قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، في ظل حالة التقلبات الجوية التي تشهدها الإمارات.

مؤكدة رفع مستوى الاستعداد الميداني وتشغيل خطط الطوارئ المعتمدة، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، والحفاظ على سلامة الجميع. وتلفت وزارة التغير المناخي والبيئة انتباه أفراد المجتمع إلى أن الأجواء الماطرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى تجمع كميات من المياه في بعض المناطق.

الأمر الذي قد يشكل خطراً على السلامة العامة، وتحذر الوزارة من السباحة أو ملامسة هذه المياه المتجمعة، نظراً لاحتمال تلوثها بالمواد الضارة أو الميكروبات التي قد تسبب أمراضاً مختلفة.

وتؤكد الوزارة أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية، وضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة من قبل الأطفال، حفاظاً على سلامة الجميع.

تصوير: أشوك فيرما جهود كبيرة لسحب مياه الأمطار في الشارقة |

كما تدعو إلى التعاون المجتمعي والوعي المشترك لمواجهة التقلبات الجوية والتقليل من آثارها السلبية.

كما تدعو الوزارة المزارعين إلى اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة، بهدف تقليل أخطار التلف التي قد تنتج عن هطول الأمطار والتقلبات الجوية المصاحبة لها.

وتشمل هذه الإرشادات ضرورة عدم ترك الأدوات والمواد المتحركة في المزارع أو البيوت المحمية، وذلك لضمان عدم تطايرها والتسبب في أضرار للمحاصيل.

أبوظبي

‏أوضحت شرطة أبوظبي عبر منصاتها المعتمدة على شبكات التواصل الاجتماعي تكثيف مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي الدوريات المرورية، وتابعت باهتمام الآثار الناجمة عن هطول الأمطار.

وعملت على تعزيز انسيابية حركة السير والمرور ومعالجة الازدحام المروري وتفادي وقوع الحوادث بسبب تجمعات المياه في مختلف شوارع وطرقات الإمارة. ‏وبذل عناصر المرور جهود جبارة للحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق في مثل هذه الأحوال الجوية.

الشارقة

نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر منصاتها الرقمية القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري فيما يخص الأجواء الماطرة.

وأوضحت أن القرار نص في المادة 115 على غرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية للتجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة، وغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً لدخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها.

فضلاً على عقوبة إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطواري والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية بغرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.

عجمان

تصوير: يماني العفاري شبكات تصريف مياه الأمطار أسهمت في الحد من تجمعات المياه |

وتفقد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، سير العمل الميداني في عدد من مشاريع ومحطات تصريف مياه الأمطار، للاطلاع على جاهزية المنظومة وكفاءة التعامل مع الحالة المطرية، بحضور الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، وعدد من المهندسين المختصين.

وأكد النعيمي أن الدائرة تواصل تنفيذ خططها الاستباقية للتعامل مع الحالة المطرية، من خلال جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ، وتسخير الكوادر الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات في مختلف مناطق الإمارة.

فريق غيث عجمان

وباشرت فرق الطوارئ ضمن فريق «غيث عجمان» أعمالها في مواقع الإمارة، من خلال 4 فرق عمل ميدانية، تعمل على متابعة مواقع تجمع مياه الأمطار ودعم الجاهزية الميدانية.

وذلك ضمن منظومة تشغيل تعتمد على شبكة تصريف مياه أمطار بطول 81.65 كيلومتراً، وتشغيل 28 محطة ضخ مدعومة بـ 72 مضخة، وبمشاركة 60 مهندساً ومختصاً، و173 موظف دعم.

الفجيرة

وأسهمت سرعة شفط مياه الأمطار في الفجيرة، إلى جانب الآلية المنظمة التي اعتمدتها فرق بلدية الفجيرة في إعادة الحياة إلى طبيعتها بسلاسة خلال وقت قياسي. فقد تم توزيع الفرق والمعدات بشكل مدروس، مما منع تجمع المياه في الشوارع والميادين والمناطق المنخفضة.

، وأتاح انسيابية الحركة المرورية دون أي اختناقات. هذا الأداء الفعال عكس جاهزية البلدية التي جاءت بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، واستعدادهم التام للتعامل مع التقلبات الجوية، بما يضمن سلامة السكان بهدف استمرار الأنشطة اليومية دون تعطّل.

وفي استجابة فورية، كثفت بلدية الفجيرة جهودها الميدانية عبر فرق الطوارئ والمعدات الحديثة لسحب المياه وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت البلدية أن فرقها عملت على مدار الساعة لتصريف المياه من الطرق الحيوية والمناطق السكنية، مع متابعة مستمرة لتفادي أي اختناقات أو أضرار محتملة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين السلامة العامة وتسهيل حركة المركبات.

رأس الخيمة

واصلت فرق العمل الميداني في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة جهودها المكثفة خلال اليومين الماضيين للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة، وبحسب الجهات المعنية، فقد شارك في عمليات التعامل مع آثار الأمطار 201 مشرف وعامل ميداني، إلى جانب 24 مهندساً وقيادياً.

وذلك ضمن خطة متكاملة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التعامل مع المواقف الطارئة. وشهدت مختلف مناطق الإمارة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، أسهمت في جريان الأودية والشعاب الجبلية وامتلاء المجاري المائية.

وسجلت قمة جبل جيس انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة بلغت 4.6 درجات مئوية عند الساعة الخامسة مساءً، فيما واصلت الشلالات الجبلية جريانها في المناطق الشمالية، مما أضفى مشاهد طبيعية خلابة جذبت الأهالي ومرتادي المواقع الجبلية.

وأوضحت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، استهدفت فرق سحب مياه الأمطار إزالة التجمعات المائية على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة المرورية والحد من أي تأثيرات محتملة على السلامة العامة، بدعم من الدوريات المرورية التابعة لشرطة رأس الخيمة، تم استخدام 119 صهريج مياه و39 مضخة للتصريف.

إضافة إلى 274 آلية ومعدة متخصصة في الأعمال الميدانية. وأضافت: شملت جهود الفرق الميدانية متابعة 240 منطقة متضررة.

حيث تم تسجيل 311 بلاغاً، وتم التعامل معها بكفاءة عالية، ما أسفر عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 98 %، بينما وصلت نسبة التغطية للمناطق المتضررة إلى 80 %.

العين

من جهتها، أكدت شمسة خلفان النيادي، مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة العين، أنه بناء على التقارير والتعاميم الصادرة بناء على الحالة الجوية على المدينة، استعدت بلدية مدينة العين لتنفيذ عدد من الإجراءات الإدارية والميدانية، منها تنبيه شركات البناء والمقاولات بالحالة الجوية.

وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع بإنزال الرافعات، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.

وتوجيه فرق طوارئ البلدية الميدانية في القطاعات بالجاهزية بالموارد البشرية والأعمال المساعدة والمعدات والآليات والاستجابة للبلاغات.

وأضافت النيادي: «كما تم التوجيه لشركات التعهيد في الحدائق ومقاولات البنية التحتية للاستعداد للموارد المخصصة للاستجابة، وتوزيع معدات سحب مياه الأمطار من صهاريج ومضخات على المواقع الحرجة في المدينة.

بالإضافة إلى فتح تصريف مياه الأمطار والتركيز على المواقع الحرجة، والحرص على تخفيض مستوى منسوب مياه البحيرات؛ تحسباً لكميات مياه الأمطار المتوقعة.

وتم إعداد وتنسيق الاستجابة الإعلامية وتم التوجيه بالنشر بإغلاق الحدائق وتأجيل الأنشطة الخارجية، وتنويه الجمهور؛ حفاظاً على السلامة».

وأشارت النيادي إلى تنسيق بلدية مدينة العين في الوقت ذاته مع الجهات الإشرافية والقيادية والمساندة لعملية الاستجابة في المدينة، والتي تتعامل معها فرق العمل بكل حرفية حسب خطة الاستجابة المعتمدة.