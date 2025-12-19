برعاية حرم حاكم رأس الخيمة.. تنظيم العرس النسائي الجماعي السادس

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، نظمت إمارة رأس الخيمة العرس النسائي الجماعي السادس لعام 2025، في إطار مبادرة مجتمعية راسخة تجسد قيم الترابط والتكافل الاجتماعي، وتعكس حرص الإمارة على دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها.

ويأتي تنظيم العرس النسائي امتداداً لسلسلة الأعراس النسائية الجماعية التي تنفذها الإمارة منذ بداية العام الجاري، حيث تتواصل حالياً الاستعدادات لتنظيم العرس النسائي الجماعي السابع، ضمن هذه المبادرة المجتمعية التي أسهمت منذ انطلاقها في تقديم نموذج اجتماعي مستلهم من الموروث الإماراتي الأصيل، بما يعزز مفاهيم التضامن المجتمعي والمسؤولية المشتركة.

وتجسد مبادرة الأعراس النسائية الجماعية رؤية رأس الخيمة في تخفيف الأعباء المادية عن المقبلين على الزواج، ومساندتهم في تأسيس أسر مستقرة تقوم على أسس من التفاهم والتكافل، بما ينعكس إيجاباً على استدامة النسيج الاجتماعي، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع.

وأعلنت اللجنة المنظمة للعرس النسائي الجماعي، عن استمرار مبادرة الأعراس النسائية الجماعية خلال عام 2026، بواقع عرس جماعي واحد شهرياً في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، وتشجيع أبناء الوطن على الزواج، ودعماً لاستقرار الأسرة.

وتؤكد المبادرة، التي تحظى بدعم ورعاية متواصلة من الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، التزام إمارة رأس الخيمة بتعزيز المبادرات الاجتماعية الهادفة، وترسيخ ثقافة التلاحم المجتمعي، ودعم الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارة.