«بيت الخير» تنفق 8 ملايين درهم لدعم إسكان المواطنين

أعلنت جمعية بيت الخير عن حجم الدعم الذي قدمته لملف إسكان المواطنين من بداية العام حتى الآن، والذي بلغ نحو 8 ملايين درهم، وشمل مساعدات متنوعة تلبي احتياجات المسكن الآمن والكريم.

وأوضح تقرير الجمعية أن المساعدات توزّعت على عدة بنود أساسية، جاء في مقدمتها إيجار المنازل بقيمة 3,7 ملايين درهم، في تأكيد واضح على حرص الجمعية على ضمان استقرار الأسر المواطنة وعدم تعرّضها لمخاطر فقدان المسكن، كما خصصت الجمعية مبلغ 2.5 مليون درهم درهم لاستكمال بناء المساكن، دعماً للأسر التي تعثرت مشاريعها السكنية.

وشملت المساعدات أيضاً توفير الأثاث بقيمة 543 ألف درهم، والمستلزمات المنزلية بمبلغ 642 ألف درهم، إلى جانب توفير الأجهزة الإلكترونية الأساسية بقيمة 25 ألف درهم، بما يسهم في تهيئة مساكن ملائمة للحياة اليومية.

وفي جانب الصيانة والخدمات، قدّمت الجمعية دعماً لأعمال الصيانة العامة بمبلغ 150 ألف درهم، والصرف الصحي بقيمة 44 ألف درهم، إضافة إلى خدمات الكهرباء والماء بمبلغ 363 ألف درهم.

كما تدخّلت الجمعية في الحالات الطارئة، ومنها حريق بعض المنازل، حيث تم صرف 68 ألف درهم لمعالجة آثار هذه الحوادث وضمان عودة الأسر إلى مساكن آمنة.

وأكدت «بيت الخير» أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى حفظ كرامة المواطن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، مشدّدة على استمرارها في دعم ملف الإسكان باعتباره أحد أهم محاور العمل الخيري المستدام.

وأشادت الجمعية بدور المحسنين والشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات، داعية إلى مواصلة التكاتف المجتمعي من أجل خدمة الوطن وأبنائه.