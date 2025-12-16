حمدان بن زايد: تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين ورفع جودة حياتهم في صميم توجيهات رئيس الدولة

تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، سير العمل في مشروع مدينة السلع السكني، أحد المشاريع السكنية في المنطقة، ومشروع بعيا السلع للبنية التحتية، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة تنفيذ المشاريع السكنية والاطلاع على مراحل إنجازها بما يواكب تطلعات المواطنين.

ورافق سموه خلال الزيارة محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان؛ وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة؛ وحمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعدد من كبار المسؤولين. وأشاد سموه بالجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، مؤكداً أهمية توفير بيئة سكنية متكاملة تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وأكد سموه أن تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع جودة حياتهم، يأتي في صميم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشدداً على أهمية توفير مساكن عصرية ومتكاملة تلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وتسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

وخلال الزيارة، استمع سموه إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروعين، واطلع على مخططاتهما والمرافق المصاحبة لهما، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يحقق رؤية إمارة أبوظبي في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.

ويضم مشروع مدينة السلع السكني 108 وحدات سكنية، تبلغ مساحة الوحدة الواحدة 505 أمتار مربعة، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 29.7 هكتاراً وبتكلفة تتجاوز 507 ملايين درهم. كما يشتمل المشروع على مرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، تشمل جامعاً وحديقة عامة ومجمعاً تجارياً، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في فبراير 2027.

وإلى جانب مشروع الوحدات السكنية، اطلع سموه على سير العمل في مشروع بعيا السلع لتطوير الأراضي السكنية، الذي يشمل تطوير 104 أراضٍ سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 29.8 هكتاراً، ويتوقع إنجاز المشروع في فبراير 2026، بما يسهم في دعم خطط التوسع العمراني.

إلى ذلك زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مبارك سهيل اليبهوني، في منزله بمدينة السلع في منطقة الظفرة.

ورحب مبارك سهيل اليبهوني بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد، معرباً عن شكره وتقديره، وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة، التي تعكس العلاقة الوثيقة التي تجمع قيادة دولة الإمارات بشعبها، والقائمة على نهج التواصل المباشر والمستمر بين القيادة وأفراد المجتمع، دون حواجز أو فواصل. وتبادل سموه الأحاديث الودية، مؤكداً حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات، والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب .

