انطلاق أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 16 نوفمبر 2026

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن النسخة المقبلة من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ستقام برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ورئيس الهيئة، من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، تحت شعار: «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة».

جاء هذا الإعلان عقب النجاح المتميز الذي حققته نسخة 2025 من أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، بدعم الشركاء.

وخلال الأسبوع، قامت معالي سناء بنت محمد بن سهيل، وزيرة الأسرة والمدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بعدد من الزيارات الميدانية شملت زيارة مستشفى دانة الإمارات في يوم الطفل العالمي لتهنئة الأسر بمواليدهم الجدد، وتأكيد أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل، بالإضافة إلى زيارة مدينة الإمارات الإنسانية، حيث التقت بـ 130 طفلاً من المقيمين بالمدينة وأسرهم.

ويتضمن أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة العام الجاري 300 فعالية وتجربة مجتمعية تم تقديمها بالتعاون مع أكثر من 70 شريكاً في إمارة أبوظبي (أبوظبي، العين، الظفرة)، شهد مشاركة 65,000 مشارك في هذه الأنشطة، بإجمالي يقارب 55,000 ساعة مشاركة، وحظيت الحملة التوعوية «سنواتهم الأولى تفرق» المصاحبة لأسبوع الطفولة المبكرة بتفاعل كبير من المجتمع، حيث تمت مشاهدة رسائل الحملة أكثر من 109 ملايين مرة، وتفاعل معها أكثر من 862 ألف شخص عبر المشاهدات والمشاركات.

وسيشهد أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2026 انعقاد منتدى «وَد»، الحدث الرئيسي لمبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، وهي منصة ذات تأثير عالمي ومحلي تربط الأفكار والأشخاص والأنظمة بهدف تحويل المعرفة في مجال تنمية الطفولة المبكرة إلى خطوات عملية.