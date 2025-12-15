طقس الإمارات غداً.. غائم جزئيا مع هطول أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى مضطرب،فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:10، والجزرالأول عند الساعة 17:55. وفي بحر عمان متوسط، قد يضظرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:53، والمد الثاني عند الساعة 06:56،

والجزر الأول عند الساعة 13:35، والجزرالثاني عند الساعة 02:16

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 19 65 25

دبي 30 22 55 30

الشارقة 30 18 60 30

عجمان 28 23 75 35

أم القيوين 29 17 70 35

رأس الخيمة 29 18 75 30

الفجيرة 27 20 85 45

العـين 28 18 60 25

ليوا 30 16 75 25

الرويس 30 19 70 30

السلع 31 18 65 35

دلـمـا 28 21 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 75 45

أبو موسى 27 22 75 45