نهيان بن مبارك يحضر أفراح الساعدي والبلوشي وآل علي والنيادي والظاهري في العين

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المهندس محمد سعيد علي محمد الساعدي، بمناسبة زفاف نجليها فيصل، وخالد، على كريمتي محمد شاكر البلوشي، وسيف حمدان الخوار آل علي. أقيم الحفل بمجلس الروضة في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن. تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواء من الفرح والأصالة.

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سالم سلطان محمد عبدالله النيادي، بمناسبة زفاف نجلها سعود، إلى كريمة محمد هلال عرار شهوان الظاهري. أقيم الحفل بمركز أدنيك للمؤتمرات والمعارض في مدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريس والعروس وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

