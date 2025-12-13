سيف المزروعي يزور معرض «مبادرة تمكين أفراد المجتمع»



زار اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، بحضور أحمد حسن، الأمين العام لأوقاف دبي بالإنابة، ومصطفى كرم، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية بالإنابة، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد علي مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد خالد العلماء، مدير مبادرة تمكين أفراد المجتمع 2025، وعلي القاسم مدير إدارة المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع، معرض «مبادرة تمكين أفراد المجتمع 2025»، الذي يُقام في مول ند الشبا، واطّلعوا على مشاريع المشاركين من الأسر المنتجة وروّاد الأعمال، مشيدين بالمستوى المتقدم للأعمال المعروضة، وما تعكسه من روح الابتكار والإنتاجية والاعتماد على الذات.



وتجوّل اللواء المزروعي في أجنحة المعرض، الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة أوقاف دبي، وجمعية دبي الخيرية، وشرطة دبي كشريك مجتمع داعم، ويمتد خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2025.



واستمع إلى شرح من المشاركين حول مشاريعهم، وقصص نجاحهم وتجاربهم في تحويل الأفكار إلى منتجات اقتصادية، تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتحقق التمكين المجتمعي.



وأكد اللواء سيف مهير المزروعي أن هذه المبادرة تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في دعم الإنسان بوصفه محور التنمية، وتعكس التزام الشركاء بدورهم المجتمعي في دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع متماسك واقتصاد مستدام.