جامعة الإمارات تحتفي بشركاء عام المجتمع

نظمت جامعة الإمارات حفلاً خاصاً لتكريم شركاء عام المجتمع 2025 تحت شعار «شركاء في الأثر»، تقديراً للدور المحوري الذي أسهمت به المؤسسات والهيئات في دعم المبادرات المجتمعية للجامعة خلال العام، وتعزيز رسالتها العلمية والبحثية والتنموية.

وعبّر معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة، عن تقديره العميق للشركاء وجهودهم المستمرة في تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع. وقال معاليه: «لقاؤنا رسالة شكر وامتنان لكل المؤسسات والهيئات والأفراد الذين أسهموا في تعزيز أهمية بناء مجتمع قوي ومتماسك، وكانوا لنا شركاء فاعلين في دعم رسالة الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية».

وأكد معاليه أن التكريم هو في الحقيقة تكريم لقيم التضامن والتعاون والعطاء التي تجسد الروح الإماراتية الأصيلة، وتؤكد أن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الجامعة والمؤسسات الرسمية والخاصة جنباً إلى جنب مع المبادرات الفردية، لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة».

وتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان «التكامل المؤسسي: نحو منظومة مجتمعية متوازنة ومستدامة»، شارك فيها نخبة من المختصين والمسؤولين، الذين ناقشوا دور الشراكات المؤسسية في بناء منظومة عمل مستدامة ترتبط باحتياجات المجتمع وتخدم أولويات الدولة في مجالات الصحة، التعليم، البيئة، جودة الحياة، والابتكار الاجتماعي وغيرها.

كما تناول المتحدثون خلال الجلسة تجارب رائدة من مبادرات الجامعة بالشراكة مع المؤسسات المختلفة ودورها في تعزيز العمل المشترك النوعي الذي امتد تأثيره لمختلف فئات المجتمع، مؤكدين أن عام المجتمع فتح آفاقاً جديدة لتوسيع التعاون وتعزيز أثره.