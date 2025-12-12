تعاون مشترك بين «سالك» وهيئة تنمية المجتمع في دبي لتمكين أصحاب الهمم

أعلنت شركة «سالك ش.م.ع»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن شراكة مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، تهدف لدعم وتمويل برامج التنمية المجتمعية المخصصة لفئة أصحاب الهمم، والتي تشرف عليها الهيئة، بما ينسجم مع التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرات الشركة لعام المجتمع في الإمارات، ودعماً للجهود الرامية لتحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث تسعى من خلال تمويل هذه البرامج إلى تمكين فئة أصحاب الهمم بشكلٍ أكبر، وتعزيز دمجهم في المجتمع عبر تلبية الاحتياجات الأساسية، وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأعربت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، عن تقديرها لهذه الخطوة التي تعكس حرص المؤسسات الرائدة في إمارة دبي على دعم التنمية المجتمعية وتعزيز التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، أكد إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، أن هذه المساهمة تجسد التزام الشركة الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، إدراكاً منها بأهمية العمل الإنساني في تلبية الأولويات الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة الأفراد وصولاً إلى بناء مجتمع متقدم ومزدهر.