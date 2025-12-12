«دبي القابضة للترفيه» تطلق برنامجاً لدعم أصحاب الهمم



أعلنت شركة دبي القابضة للترفيه عن الإطلاق الرسمي لبرنامج «صن فلاور لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة غير الظاهرة» (Hidden Disabilities Sunflower)، في مختلف وجهاتها الترفيهية، وذلك في إطار التزامها المستمرّ بتعزيز الشمول الاجتماعي، وتوفير بيئة ملائمة ومرحّبة بكافة الزوّار، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة غير الظاهرة.

ويتيح البرنامج للزوّار أصحاب الهمم، الذين يعانون حالات صحية غير مرئية، مثل اضطراب طيف التوحّد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، والأمراض المزمنة، والخرف، واضطرابات الصحة النفسية، الحصول على قلادة صن فلاور، التي يمكن ارتداؤها بشكل اختياريّ، لتدلّ على الحاجة إلى تفهّم ودعم إضافي من الموظّفين، وتُتاح تلك القلادات مجاناً في منافذ التذاكر المخصّصة، ضمن جميع الوجهات المشمولة بالبرنامج.



ويأتي إطلاق هذه المبادرة، بالتزامن مع الشهر العالمي لأصحاب الهمم، تعزيزاً للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم الشمول وتمكين أصحاب الهمم، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في أن تكون من أكثر المجتمعات شمولاً وتيسيراً على مستوى العالم.

كما يأتي البرنامج ضمن فعاليات أسبوع الإدماج السنوي، الذي تنظّمه دبي القابضة للترفيه على مستوى المؤسسة.



واعتباراً من 5 ديسمبر 2025، بات برنامج صن فلاور متاحاً في الوجهات التالية التابعة لمحفظة دبي القابضة للترفيه: ليجولاند دبي، حديقة ليجولاند المائية، موشنجيت دبي، يال مدريد ورلد، عالم ريفرلاند، عين دبي، سي بريز، روكسي سينما، ذي ڤيو بالم جميرا، حديقة وايلد وادي المائية، القرية العالمية، ذا جرين بلانيت دبي، جولة «داخل برج العرب»، ذا أركيد برعاية هب زيرو.



واستكمل أكثر من 80 % من الكوادر التشغيلية العاملة في الخطوط الأمامية لدى هذه الوجهات، تدريباً متخصصاً، يهدف إلى تمكينهم من التعرّف إلى القلادة والتعامل مع مرتديها، بما يعكس أعلى مستويات الاحترام والتعاطف والمهنية.