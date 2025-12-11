محمد العلي: مراكز البحث والفكر ركيزة محورية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان



أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن احترام الكرامة الإنسانية، وترسيخ قيم العدالة، ليسا مجرد مبدأين نظريين، بل من المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات بقيادة رشيدة وضعت الإنسان في صميم مشروعها الحضاري.



وقال الدكتور العلي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن التجارب أثبتت أن مراكز البحث والفكر تُشكّل ركيزة محورية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، من خلال إنتاج المعرفة، وتحليل السياسات، وتقديم رؤى موضوعية تُسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي.



وأشار إلى أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، يواصل أداء دوره الفكري والمعرفي عبر دراسات معمّقة، وحوارات دولية، وشراكات ممتدة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية تُعنى بحقوق الإنسان والتنمية البشرية.



وبين حرص المركز على إطلاق مبادرات بحثية ومجتمعية تُعزّز قيم التعايش، والتسامح، وتمكين الشباب والمرأة.