10.9 ملايين درهم من «خيرية الشارقة» لـ 7913 حالة

قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال الشهور العشرة الماضية دعماً متواصلاً للأسر ذات الدخل المحدود عبر مشروع المساعدات الشهرية، وهو أحد أهم المشاريع الاجتماعية التي تعتمد عليها الجمعية في تعزيز استقرار الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر حاجة، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات 10.9 ملايين درهم استفادت منها 7913 حالة من مختلف الشرائح التي تعتمد على هذا الدعم لتوفير احتياجاتها الأساسية وتأمين متطلباتها اليومية.

وقال محمد سُليم المنعي مدير إدارة المساعدات بالجمعية إن مشروع المساعدات الشهرية يمثل ركيزة أساسية في عمل الجمعية الاجتماعي، موضحاً أن الفئات المستفيدة تشمل المطلقات، والأرامل، وكبار السن، وغير القادرين على العمل، والأسر محدودة الدخل التي تواجه صعوبات في توفير احتياجاتها الضرورية، مضيفاً إن الهدف من هذا المشروع هو حماية الاستقرار الأسري وضمان توفر مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئات بما يساعدها على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة ويمنحها مساحة للاستقرار والطمأنينة.

وأوضح المنعي أن استمرار هذا المشروع بهذا الحجم من الدعم المالي يعكس ثقة المجتمع بالجمعية، ويبرز أهمية التكافل الاجتماعي في بناء بيئة مستقرة، لافتاً إلى أن زكاة المال التي يقدمها المحسنون تمثل مورداً كبيراً يسهم بشكل مباشر في تمويل مشروع المساعدات الشهرية، الأمر الذي يضاعف قدرة الجمعية على تلبية احتياجات المزيد من الأسر المحتاجة.

ودعا أصحاب الأيادي البيضاء إلى توجيه زكواتهم للجمعية دعماً لهذه الفئات التي تعتمد على هذا المشروع في تأمين أساسيات الحياة.