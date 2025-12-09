«اجتماعية الشارقة» تكرم موظفيها الفائزين بجائزة «الأداء المتميز» بدورتها الثامنة

كرمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 46 موظفاً فازوا بجائزة الأداء المتميز في دورتها الثامنة للعام الماضي خلال حفل أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وأكدت مريم الشامسي، رئيس الدائرة، أن الفائزين قدموا نماذج متميزة في الإخلاص وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الموجهة للمجتمع، مشيرة إلى أن الجائزة أصبحت منصة لترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي ودعم مهارات الموظفين، وتعزيز بيئة عمل تسهم في تطوير الكفاءات بما ينسجم مع رسالة الدائرة في خدمة الإنسان في إمارة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتواصل الجائزة دورها كأداة تحفيزية لتكريم الإدارات والفروع والفرق والموظفين المتميزين، كونهم أساس التطوير المؤسسي والارتقاء بالخدمات، وقد شملت الدورة ثلاث فئات رئيسية، هي التميز الوظيفي، والتميز الإداري، والتميز الجماعي.

تحسين آليات

من جانبه أوضح أحمد آل علي، مدير مكتب التطوير المؤسسي في الدائرة، أن الجائزة تسهم في تحسين آليات العمل وتعزيز روح التنافس وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، في حين ذكر خالد العبدولي، رئيس لجنة التقييم، أن 14 فئة خضعت لمعايير تشمل الإنجاز والتأثير والتطوير والابتكار والمواطنة الإيجابية والقيادة، وتمت عملية التقييم عبر مراحل الفرز والتقييم، ثم المقابلات للوصول إلى الفائزين بكل شفافية.