أبولونيا تشارك في النسخة الأولى من "مهرجان الصحة" بأبوظبي لتعزيز الوعي الصحي المجتمعي

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الصحة في الإمارة، ضمن المبادرات الداعمة لاستراتيجية تعزيز أنماط الحياة الصحية.

ويهدف المهرجان إلى تمكين أفراد المجتمع من تبني أسلوب حياة صحي ومستدام عبر بيئة تفاعلية مبتكرة تجمع بين التعليم والترفيه، وتسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز العافية.

تفخر مجموعة عالم أبولونيا وسينرجي لطب الأسنان بمشاركتهما في هذا الحدث المجتمعي الرائد من خلال جناحها التفاعلي «عالم أبولونيا»، الذي يقدم للزوار تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة. ويجمع الجناح بين المتعة والمعرفة مع التركيز على صحة الأطفال الوقائية، وترسيخ العادات الصحية لدى العائلات بأسلوب مشوّق ومبتكر.

دعوة للحضور والمشاركة

تدعو مجموعة عالم أبولونيا وسينرجي جميع أفراد المجتمع—العائلات، الأطفال، الشباب—لزيارة المهرجان والمشاركة في فعالياته المتنوعة. ويتيح الحدث للزوار فرصة خوض الأنشطة التفاعلية، الاستفادة من الفحوصات المجانية، الحصول على نصائح صحية موثوقة، والمشاركة في ورش توعوية وعروض ترفيهية تُسهم في تعزيز مبادئ العافية بأسلوب بسيط وجاذب.

مواعيد وأماكن المهرجان

تُقام فعاليات مهرجان الصحة على مدى ثلاث عطلات أسبوعية لضمان مشاركة أكبر عدد من السكان:

•tأبوظبي – جزيرة الحديريات: 12–16 ديسمبر

•tالظفرة – حديقة مدينة زايد: 19–21 ديسمبر

•tالعين – حديقة الجاهلي: 26–28 ديسمبر

وقال الدكتور ياسر حاج حميد، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة أبولونيا القابضة ومجموعة مراكز سينرجي لطب وتقويم الأسنان:

«إن مشاركتنا في مهرجان الصحة تأتي تأكيدًا لالتزامنا العميق ببناء مجتمع أكثر صحة وسعادة. ونؤمن بأن نشر الوعي الوقائي والارتقاء بجودة حياة الأطفال والعائلات يشكّل حجر الأساس لمستقبل أكثر عافية واستدامة، خصوصًا ونحن نستقبل عام العائلة (عام الأسرة) 2026 الذي أعلنت عنه دولة الإمارات لتعزيز تماسك الأسرة ودعم دورها المحوري في بناء مجتمع متماسك وصحي.»