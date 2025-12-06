40 مستفيداً ضمن مبادرة «عمرة العمر» لـ«أوقاف دبي» بالتعاون مع دار البر

تكفلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بنفقات أداء مناسك العمرة لـ40 مستفيداً ضمن مبادرة «عمرة العمر» التي تنظمها جمعية دار البر، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم المبادرات الخيرية، وتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع.

وتضمنت رحلة العمرة فئات متنوعة من المستفيدين، شملت المسلمين الجدد، وذوي الدخل المحدود، والراغبين في أداء العمرة للمرة الأولى، حيث تكفلت المؤسسة بتغطية جميع مصاريف الرحلة.

وقال فهد محمد البناي، رئيس قسم المصارف الوقفية في المؤسسة: تأتي مبادرة «عمرة العمر» انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على تمكين أفراد المجتمع من أداء الشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، خصوصاً الفئات المستحقة التي قد لا تتاح لها الفرصة لأداء المناسك.

وأكد يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، حرص الجمعية على تنفيذ مبادرة «عمرة العمر» لما تمثله من قيمة عالية في دعم المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الدينية، ولما تحققه من أثر اجتماعي وإنساني مباشر يلامس حياة المسلمين الجدد وذوي الدخل المحدود.

وأعرب يوسف اليتيم عن شكره وتقديره لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي على هذا الدعم الكريم، الذي مكّن المستفيدين من أداء مناسك العمرة، وأسهم في إدخال الفرح إلى قلوبهم وتحقيق أمنيات طال انتظارها.