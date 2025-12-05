شرطة دبي تحتفي بالمتطوعين لدورهم الفعال في خدمة المجتمع

شهد اللواء دكتور أحمد زعل المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم المتطوعين من شرطة دبي والمجتمع، ممن يسخرون وقتهم للعطاء والعمل الإنساني، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن التطوع في المجتمع الإماراتي، يجسد على الدوام نهجاً حضارياً متأصلاً في الهوية الوطنية، وركيزة رئيسية في منظومة العمل الإنساني التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن العطاء سبيل للتقدم والازدهار ورقي الإنسان.

وأضاف: «إن إطلاق منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية، يمثل ترجمة عملية لرؤية إماراتية راسخة في جعل العطاء قيمة مؤسسية ومجتمعية مستدامة، ودعامة رئيسية في مسيرة التنمية الشاملة، وإن جهود القيادة العامة لشرطة دبي تأتي ترجمة حقيقية لهذه الرؤية الوطنية العميقة، من خلال ترسيخ ثقافة التطوع قيمة مؤسسية متجذرة في منظومتها الأمنية والمجتمعية، عبر برامج ومبادرات مبتكرة تتيح لموظفيها ولأفراد المجتمع المشاركة الفعالة في تحقيق الأمن الإنساني والاستقرار المجتمعي».

ونوه العميد إلى منصة شرطة دبي للتطوع، والتي تجسد منظومة العمل التطوعي في شرطة دبي، وجسر التواصل مع المجتمع، والتي تتيح منذ إطلاقها فرصاً متنوعة في مجالات إنسانية وثقافية وخدمية ووقائية.

وأوضح العميد المنصوري، أن المنصة سجلت 2.220.823 ساعة تطوعية منذ العام 2018 حتى هذا العام، بواقع 20.889 متطوعاً من شرطة دبي، و9205 متطوعين من خارجها، وذلك ضمن 3336 فرصة تطوعية داخلية وخارجية، طرحتها شرطة دبي عبر المنصة.

وكرم سعادة اللواء دكتور أحمد زعل، واللواء حارب محمد الشامسي، يرافقهما اللواء دكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد علي المنصوري، الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي.

كما كرم الحفل المتطوعين الحاصلين على ميدالية التطوع، وهما النقيب عاصم محسن شايع عبدالله، والعريف أول أحمد محمد أحمد بن عجلان، والمتطوعين من الفئات البلاتينية، والذهبية، والفضية، والبرونزية، والمتطوع العام، وقادة التطوع، ومنسقي التطوع.

كما كرم الحفل الإدارات العامة ومراكز الشرطة الفائزة في مؤشرات العمل التطوعي للعام الجاري.