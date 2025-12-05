لجنة التأمين توفر الأمن والأمان لزوار فعاليات حتا على مدار الساعة

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، أن اللجنة أكملت كل استعداداتها لتأمين فعاليات «شتا حتا» الذي تنطلق فعالياته اليوم، والهادف إلى تحويل منطقة حتا إلى وجهة سياحية وتنموية متميزة، تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة وريادة الأعمال المجتمعية.

سيف المزروعي: برامج أمنية ومرورية لتقديم خدمات مميزة لإسعاد أهالي المنطقة وزوارها

وقال اللواء سيف المزروعي، إن منطقة حتا تعد من أبرز الوجهات السياحية في دبي، لما تتميز به من معالم سياحية متنوعة، وطقس رائع معظم فترات السنة، ومقومات بيئية وترفيهية بخدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي، لذلك كان لا بدّ من الاستعداد وتنفيذ برامج أمنية ومرورية عدة لتقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين في المنطقة السياحية.

وأوضح اللواء سيف المزروعي أن لجنة تأمين الفعاليات أنهت كل استعداداتها لتأمين فعاليات «شتا حتا» لتوفير الأمن والأمان للزوار على مدار الساعة، لإظهار المظهر المشرف الذي يليق بسمعة دبي ومكانتها، تأكيداً على ريادتها في استضافة وتنظيم الفعاليات.

من جانبه، قال العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن المركز أكمل استعداداته لفعاليات «شتا حتا» بالتعاون مع الشركاء في منطقة الاختصاص، حيث قام بتشكيل فريقي عمل داخلي وخارجي، أما الفريق الداخلي فمهمته تأمين فعاليات حتا التي تقام في حديقة الوادي ومهرجان العسل والمهرجان الزراعي في قاعة حتا للأفراح وقرية حتا التراثية، ووادي حتا هب وبحيرة ليم.

وأوضح العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن الإدارة أعدت خطة تشمل تكثيف وجود سيارات وزوارق النقل والإنقاذ، بالقرب من بحيرة ليم، ووادي حتا هب، وقرية التراث، وغيرها من المناطق الأخرى، إلى جانب نشر دوريات فرق الإنقاذ البري والبحري للتأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لمستخدمي الألعاب المائية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك لتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.