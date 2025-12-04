5 ملايين درهم لمشروع قرية سكنية في النيجر

وقعت جمعية دار البر اتفاقية تعاون مع بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي الرئيس للجمعية منذ سنوات، لبناء قرية سكنية متكاملة ومستدامة في جمهورية النيجر، ضمن مساهمة مجتمعية للبنك، بقيمة أكثر من 5 ملايين درهم.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المجتمعات المحتاجة، وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز العمل الإنساني والخيري، على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام، وتحسين حياة الأسر المحتاجة في مختلف مناطق العالم.

تفاصيل المشروع وأهدافه الاستراتيجية

ويشمل المشروع إنشاء 40 مسكناً، مدرسة، مركز تحفيظ، مسجد، مستوصف، وعدد من المحال التجارية، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة، في ولاية ديفا شمال الطريق RN1 بالنيجر.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة المجتمعية، من خلال توفير مساكن صحية وآمنة، وبنية تعليمية وصحية متكاملة، إضافة إلى فرص عمل محلية، بما يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المحتاجة، ويضمن أثراً مستداماً على المدى الطويل. كما يقدم المشروع خدمات متعددة، تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

وأكد الطرفان أن المشروع سيراعي أعلى المعايير الهندسية والبيئية والاجتماعية، بما في ذلك ضمان نقل ملكية المنازل للمستحقين بطريقة قانونية وشفافة، وتحقيق استفادة مستدامة للأسر المحتاجة، وفق معايير الزكاة الشرعية.