محمد بن زايد: الأعراس الجماعية تكرس قيم التكافل والتعاون الأصيلة في مجتمع الإمارات

منصور بن زايد وخالد بن محمد وسيف بن زايد يشهدون العرس الجماعي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء قبيلة الهواشم في مجلس الهواشم في أبوظبي.

سموه لدى وصوله إلى مجلس الهواشم بحضور حمدان بن محمد بن زايد وعبدالله الهاشمي

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة هانئة وسعيدة تقوم على المودة والرحمة والتعاون في بناء أسرة صالحة ومستقرة. كما أشاد سموه بمبادرة الأعراس الجماعية لأبناء الوطن لما فيها من تيسير للمقبلين على الزواج، وتشجيعهم على بناء أسر متماسكة، إلى جانب تكريسها قيم التكافل والتعاون الأصيلة في مجتمع الإمارات، وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية.

من جانبهم، عبر العرسان عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة واعتزازهم بحضور سموه حفل زفافهم. والتقطت لسموه الصور الجماعية التذكارية مع العرسان وذويهم بهذه المناسبة. وتخلل الحفل فقرات من الموروث الإماراتي.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، العرس الجماعي لقبيلة الهواشم بأبوظبي. وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية عكست الموروث الثقافي الإماراتي، وأضفت أجواء من الفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية.

كما شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عرس قبيلة الهواشم الجماعي، وأعرب سموهما عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنيَين لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر الحفل، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأهالي العرسان والمدعوين.