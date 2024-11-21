«الأمومة والطفولة» ينظم خلوة الصغار

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس، فعالية «خلوة الصغار: من أجل غد أفضل»، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للطفل، جمعت خلالها الأطفال في ورش وجلسات تهدف إلى تنمية وعيهم، وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم.

حضر الفعالية معالي علياء بنت عبد الله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، والريم بنت عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وأحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتورة نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المتخصصة من مختلف المجالات.

وقالت الريم بنت عبد الله الفلاسي، إن تنظيم خلوة الصغار، يأتي ضمن جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لتمكين الأطفال، وإشراكهم في حوارات بناءة، تفتح أمامهم آفاق المستقبل، ونسعى من خلالها إلى توفير منصة ملهمة للأطفال لطرح أفكارهم، وتطوير مهاراتهم، والتعرف إلى مجالات جديدة تلامس حياتهم.

وأوضحت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سيواصل عمله لتقديم المبادرات التي تدعم حقوق الأطفال، وتلبي احتياجاتهم، وتوفير بيئة ملهمة وآمنة، تتيح لهم تنمية مواهبهم وقدراتهم، والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم.

بدأت الفعالية بجلسة الابتكار وتطوير مهارات ريادة الأعمال، قدمتها معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، حيث أكدت من خلالها أهمية الريادة والابتكار في العصر الحالي، مع تشجيع الأطفال على التفكير في كيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.

وشهدت الجلسة عصفاً ذهنياً لطرح أفكار لمشاريع مبتكرة، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات، لتطوير خطة عمل مبسطة لمشروع يتم اختياره، مع تقديم كل مجموعة مشروعها بطريقة مبتكرة، ما ساعد في تعزيز مهاراتهم في العرض والتواصل.

وسلطت جلسة العمل المجتمعي، التي قدمها أحمد طالب الشامسي، الضوء على أهمية التطوع والعمل الاجتماعي في تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.

تعريف

كما تضمنت الخلوة جلسة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره في المستقبل، وقدمها عيسى المناعي، واستهدفت تعريف الأطفال بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأثره في حياتهم اليومية.

وقدم فهد مسعود لاعب كرة القدم، جلسة «رحلة في عالم الرياضة»، وتحدث خلالها عن مسيرته الرياضية، والصعوبات التي واجهته، والنجاحات التي حققها، والقيم الأساسية التي تعززها الرياضة.

وفي سياق تسليط الضوء على أهمية الهوية الوطنية، وتعزيز القيم الثقافية، تحدثت الفنانة الإماراتية سميرة أحمد، عن دور الفن في تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ العادات والتقاليد الإماراتية لدى الأطفال.

واشتملت الجلسة على نشاط تفاعلي، أبدع فيه الأطفال أعمالاً فنية، تعكس مظاهر من التراث الإماراتي، وشهد النشاط نقاشات مع الأطفال، حول كيفية استخدام الفن لنقل قصص الأجداد، وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة في أعمالهم الفنية، ما ساهم في إثراء فهمهم لهويتهم الوطنية، بطريقة ممتعة وإبداعية.

وأدارت المخرجة فاطمة الشامسي، جلسة حول فن التمثيل والإخراج، وركزت على تقديم تجربة عملية للأطفال، حول أسس التمثيل والتعاون مع المخرجين.