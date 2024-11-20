بحث التعاون القضائي بين الإمارات وفرنسا



بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وجان فرانسوا بونير، رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في جمهورية فرنسا، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.



ورحب النائب العام بالمدعي العام في جمهورية فرنسا، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.



حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي، رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.