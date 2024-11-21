أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية تبحث ربط الجانب التقني بالأمني للارتقاء بالأداء

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أمس، اجتماع المجلس، الذي عُقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، مطلعاً على الخطوات التي اتخذتها الأكاديمية في سبيل تعزيز التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالشارقة، لتطوير المفاهيم المرتبطة بالأمن السيبراني، وربط الجانب التقني بالجانب الأمني، والاستفادة من خبرات الجامعات في هذا المجال، وتسخيرها للارتقاء بالأداء.

واطلع على إجراءات الأكاديمية في مجال توظيف الميتافيرس في التدريب والتعليم، وعلى آلية استقطاب المواهب في الوظائف التخصصية، على مستوى القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل، يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوصول للمستهدفات في مؤشرات التنافسية.

وأثنى على جهود الأكاديمية وتحقيقها لإنجازات علمية مهمة، من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية لعدد من البرامج الدراسية والتدريبية المطروحة، والاعتراف بالشهادات التي تمنحها الأكاديمية لمنتسبيها، والتي جاءت بناء على التزام الأكاديمية بالمعايير الدولية في المجال التعليمي.

وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات إدارة تطوير الكفاءات لعام 2024، والتي تشرف على تطوير وتأهيل منتسبي شرطة الشارقة والأكاديمية، وإعداد البرامج التدريبية المتخصصة الملائمة لهم، حيث حققت نتائج ومؤشرات إيجابية، من خلال الحصول على الاعتماد المهني من قبل المركز الوطني للمؤهلات، فضلاً عن إطلاق الإدارة لمبادرة تدريب وتأهيل 900 معلم يتبع هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الإسعافات الأولية.

واعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الدكتوراه، والفوج السادس من طلبة الماجستير، وذلك في 27 نوفمبر الحالي، كما صادق على الترقيات العلمية لعدد من أعضاء الهيئة التعليمية.

وناقش مشروع تعديل لوائح الأكاديمية، واستعرض الإحصاءات الخاصة بأعداد طلبة البكالوريوس في العلوم الشرطية، وطلبة الدراسات العليا واطلاع على نتائج مشاركة الأكاديمية في معرض الشارقة الدولي للكتاب. حضر الاجتماع اللواء عبد الله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، والأعضاء ومقرر المجلس.