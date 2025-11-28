Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

هزاع بن زايد يحضر أفراح الصيعري في أبوظبي

undefined's profile picture

وام

أبوظبي
هزاع بن زايد خلال الحفل بحضور محمد بن حمدان بن زايد
وام
هزاع بن زايد خلال الحفل بحضور محمد بن حمدان بن زايد

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، حفل استقبال أقامه الدكتور حمد صالح بن جريبان الصيعري والبروفيسور سيف صالح بن جريبان الصيعري، بمناسبة زفاف أنجالهما خليفة حمد الصيعري إلى كريمة عبدالعزيز عون الكثيري، وراشد سيف الصيعري إلى كريمة الدكتور حمد صالح بن جريبان الصيعري، وهزاع سيف الصيعري إلى كريمة فهد صالح بن جريبان الصيعري.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم جميعاً حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس مدينة خليفة في أبوظبي، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من المسؤولين وأقارب العرسان، وجمع من المدعوين والمهنئين.