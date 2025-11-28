شراكة بين «تجميع» و«إيكوتوين» تعيد رسم منهجية مراقبة النفايات في أبوظبي

أعلنت شركة «تجميع»، إحدى شركات مجموعة تدوير، عن بدء تنفيذ مشروع تجريبي يمتد لـ 3 أشهر، بالتعاون مع شركة «إيكوتوين» للذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير آليات مراقبة وجمع النفايات في أبوظبي باستخدام تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحليل البصري.

ويعتمد المشروع على منصة «سيتي فيو»، المزودة بنماذج اللغة البصرية (VLMs)، القادرة على تحليل المشاهد الميدانية، وتقديم تقييم فوري لحالة النفايات في المواقع المختلفة.

وتشمل قدرات المنصة رصد امتلاء الحاويات، والكشف عن تراكم الرمال، وتحديد مواقع التخلص غير القانوني من النفايات، وتوثيق هذه الحالات بشكل آلي، لتعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية.

وبموجب الشراكة ستزود «إيكوتوين» 5 مركبات تابعة لشركة تجميع في أبوظبي بتقنيات الذكاء الاصطناعي والمعدات الميدانية اللازمة، إضافة إلى الإشراف على تشغيل الأنظمة خلال فترة المشروع.

وستتيح هذه الخطوة للفرق التشغيلية الوصول إلى بيانات دقيقة وفورية حول حالة المواقع، بما يسهم في تحسين توزيع الموارد والارتقاء بمستوى الكفاءة، وسيتم إصدار تقرير تحليلي شامل بنتائج المشروع عند انتهاء فترة الاختبار، لتقييم فعالية الحلول التقنية، وإمكانات تعميمها على نطاق أوسع في المستقبل.

ويأتي هذا التعاون ضمن التوجه الاستراتيجي لمجموعة تدوير في دعم مستهدفاتها بتحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة أبوظبي بحلول 2030، وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات البيئية، إلى جانب دعم رؤية الإمارة في اعتماد التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق ممارسات تشغيلية أكثر استدامة.