إطلاق نقاط جمع للتخلص من الأجهزة الكهربائية المستعملة

شاركت مجموعة تدوير، في فعالية إطلاق نقاط جمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة والبطاريات في فرع لولو هايبرماركت القصيص في دبي، وذلك في سياق دورها منظمة مسؤولية المنتجين (PRO) في المرحلة التجريبية لمشروع المسؤولية الممتدة للمنتج، الذي تشرف عليه، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

تعكس مشاركة مجموعة تدوير دعمها العملي لخطوات تنفيذ المشروع التجريبي، من خلال متابعة عمليات الإطلاق، والتنسيق بين الجهات المعنية، خصوصاً بعد تشغيل نقاط جمع جديدة في الفروع الثلاثة للولو في القصيص وواحة السيلكون والبرشاء، للتخلص السليم من الأجهزة والبطاريات عند نهاية عمرها.

وتهدف نقاط الجمع الجديدة إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين إدارة المنتجات عند نهاية دورة الاستخدام، وزيادة وعي المستهلكين، وتشجيعهم على الالتزام بالممارسات الصحيحة، للتخلص من النفايات الإلكترونية، بما يعزز جاهزية الدولة لتطبيق منظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج خلال المراحل المقبلة على نطاق أوسع.

كما يسهم المشروع في تطوير أدوات حكومية أكثر فاعلية للرقابة والتتبع، وتعزيز التزام المنتجين والمستهلكين بإعادة التدوير وتقليل الهدر. وتؤكد مجموعة تدوير، من خلال مشاركتها، حرصها على دعم الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطبيق مبادرات عملية تحول أهداف الاستدامة إلى واقع ملموس.