نحو مجلس مستدام..مبادرة لتحويل المجالس إلى منصات توعية بيئية في أبوظبي

أطلقت مجموعة تدوير، بالتعاون مع مجالس مجتمع أبوظبي، مبادرة «نحو مجلس مستدام»، بهدف تحويل المجالس في مختلف مناطق الإمارة إلى منصات مجتمعية حيوية لنشر ثقافة الاستدامة والتوعية البيئية، وتعزيز مشاركة الأسر والسكان والشباب في تبني ممارسات مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم جودة الحياة في أبوظبي.

وتسعى المبادرة إلى تطوير الدور التقليدي للمجلس ليصبح مركزاً تفاعلياً يتيح لأفراد المجتمع مناقشة القضايا البيئية المرتبطة بالاستهلاك اليومي، وإدارة النفايات، من خلال طرح أمثلة واقعية لسلوكيات بسيطة يمكن تطبيقها داخل المنازل وفي الأحياء السكنية، بما يعزز الوعي الفردي والجماعي بأهمية المحافظة على البيئة.

وشهد مجلس أم غافة واحدة من أبرز فعاليات المبادرة، بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب ورائد الفضاء الإماراتي، الذي قدم للحضور رؤى مستمدة من خبرته حول أهمية حماية البيئة ودور الابتكار في دعم الاستدامة، مؤكداً ضرورة مشاركة المجتمع في الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر توازناً بين الإنسان والبيئة.

وتأتي المبادرة ضمن جهود مجموعة تدوير الرامية إلى تعزيز الدور المجتمعي في دعم أهداف الاستدامة على مستوى إمارة أبوظبي، من خلال بناء ثقافة المسؤولية المشتركة، ودمج مفاهيم الفرز وإعادة تدوير النفايات، وترشيد الاستهلاك الماء والطاقة، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات أكثر استدامة.