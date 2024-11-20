‏ضبط 3035 حالة توطين صوري ومخالفة 1934 شركة خاصة

ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية 1934منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، وثبت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 19 نوفمبر 2024.

‏وأكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، كما دعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.