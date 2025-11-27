سلطان بن أحمد يشهد حفل العرس الجماعي «شارقة الخير»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل العرس الجماعي «شارقة الخير» الحادي عشر، والذي يقام بتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة، والحضور، مادة مصورة تناولت تاريخ الأعراس الجماعية في إمارة الشارقة ودورها الكبير في ترسيخ قيم الترابط والتماسك المجتمعي، وتعزيز مبدأ الأسرة المستقرة المبنية على التكافل والتعاون، إضافة إلى أبرز المحطات التي مرت بها المبادرة منذ انطلاقتها، وقصص نجاح الأزواج الذين استفادوا من دعم الإمارة، وما حققته هذه الأعراس من أثر اجتماعي إيجابي على مستوى الأفراد والأسر والمجتمع.

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم رجل الأعمال عبدالرحيم الزرعوني، نظير إسهاماته الكبيرة في دعم العرس الجماعي، وتقديراً لدوره المجتمعي وجهوده المستمرة في مساندة المبادرات الخيرية والتنموية. والتقط سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صورة جماعية مع العرسان المشاركين في العرس الجماعي الحادي عشر، متمنياً سموه لهم التوفيق في حياتهم القادمة وأن يبارك الله لهم في زيجاتهم وبيوتهم، ويرزقهم الذرية الصالحة.