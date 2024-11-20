حاكم أم القيوين يعزي في وفاة مريم آل علي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم سعيد حميد بن شايم آل علي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة عود الطاير بأم القيوين.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.