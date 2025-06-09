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الإمارات

شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة والدة راشد المطروشي

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البيان

دبي
عبدالله بن راشد المعلا معزياً راشد المطروشي
تصوير: باتريك كاستيلو وزافير ويلسون
عبدالله بن راشد المعلا معزياً راشد المطروشي
محمد بن مكتوم خلال تقديم واجب العزاء
محمد بن مكتوم خلال تقديم واجب العزاء
زايد بن مكتوم وضاحي خلفان خلال تقديم واجب العزاء إلى راشد المطروشي
زايد بن مكتوم وضاحي خلفان خلال تقديم واجب العزاء إلى راشد المطروشي
راشد النعيمي معزياً راشد وأحمد المطروشي
راشد النعيمي معزياً راشد وأحمد المطروشي
هلال بن ذياب آل نهيان خلال تقديم واجب العزاء
هلال بن ذياب آل نهيان خلال تقديم واجب العزاء
عبدالله المري معزياً راشد وأحمد المطروشي
عبدالله المري معزياً راشد وأحمد المطروشي
محمد المري وحسين لوتاه وأحمد ثاني المطروشي خلال العزاء
محمد المري وحسين لوتاه وأحمد ثاني المطروشي خلال العزاء
علي لوتاه خلال تقديم واجب العزاء
علي لوتاه خلال تقديم واجب العزاء

قدّم عدد من الشيوخ والمسؤولين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة علي بن غليطة المهيري، أرملة المرحوم ثاني بن راشد المطروشي، ووالدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.

فقد قدّم العزاء كل من سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من المسؤولين.

وأعرب الشيوخ والمسؤولون لأسرة الفقيدة وأبنائها عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.