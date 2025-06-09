شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة والدة راشد المطروشي

قدّم عدد من الشيوخ والمسؤولين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة علي بن غليطة المهيري، أرملة المرحوم ثاني بن راشد المطروشي، ووالدة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.

فقد قدّم العزاء كل من سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من المسؤولين.

وأعرب الشيوخ والمسؤولون لأسرة الفقيدة وأبنائها عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.