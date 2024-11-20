إطلاق أغنية «بيت الحكمة» لفرقة «أبناء يوسف» الكويتية في الشارقة

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، استضاف «بيت الحكمة» بالشارقة، حفل إطلاق أغنية مصورة بعنوان «بيت الحكمة» لفرقة «أبناء يوسف» الكويتية، التي تسلط الضوء على إمارة الشارقة بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة.

وجاء إنتاج الأغنية بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، فيما شهد حفل الإطلاق عرضاً أدائياً مباشراً للأغنية، والذي أضفى أجواء حماسية إلى الحفل الذي حضره نخبة من كبار الشخصيات.

سردية إبداعية

ويشكل «بيت الحكمة» نموذجاً لإعادة تصور مكتبات القرن الحادي والعشرين، مجسداً التزام الشارقة بالتعليم والنهوض بالمجتمع. ومن خلال اختيار هذه التحفة المعمارية للأغنية المصورة، قدمت «شروق» وفرقة «أبناء يوسف» سردية إبداعية تقلّص الفوارق بين الحكمة والتعبير المعاصر. كما استعرضت الأغنية عدداً من مشروعات «شروق» ووجهاتها الرئيسية، منها «فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة»، ومنطقة «قلب الشارقة» التراثية، و«منتزه مليحة الوطني»، و«جزيرة النور»، فضلاً عن المشاهد الطبيعية والحضرية لإمارة الشارقة.

توليفة عربية غربية

وتضم فرقة «أبناء يوسف» الأخوين يعقوب وعبدالرحمن الرفاعي، اللذين لعبا دوراً أساسياً في تطوير مشهد موسيقى الهيب هوب في المنطقة منذ تأسيس الفرقة في العام 2011. يُعرف الأخوان بالجمع بين الثقافة العربية وموسيقى الهيب هوب الغربية، مما أكسبهما شهرة إقليمية وعالمية واسعة من خلال أغنيات لاقت نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، منها ريمكس أغنية «نحن هم الشباب» للمغني ويز خليفة، إلى جانب أغنيتهما الشهيرة «أيام الطيبين»، التي حصلت على أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

وتضم الأغنية المصورة الجديدة بعنوان «بيت الحكمة»، نخبة من المواهب الإبداعية، حيث عمل عليها المنتج عيسى هاشمي «سينثزيوس»، وتولت شركة الإبداع المحلية «بوث» مهمة إخراج وإنتاج الفيديو كليب. كما تتضمن الأغنية مقدمة بصوت الممثل فيصل العميري، الذي اكتسبت أغنياته «حبيب الأرض»، و«بعد النهاية»، و«شيابني هنا» شهرة واسعة.

يستعرض العمل الموسيقي «بيت الحكمة» الأصول الثقافية لإمارة الشارقة بعدسة إبداعية، ويعكس هذا التعاون دور إمارة الشارقة كمركز للإبداع والابتكار.