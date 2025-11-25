"الأرصاد": تعرض الدولة لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من غد وحتى 29 نوفمبر الحالي، امتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الشرقي، يتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي قادم من الغرب، مما يؤدي إلى تطور السحب على بعض المناطق.

وأشار المركز في بيان له إلى أن الطقس خلال هذه الفترة سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة في بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع توقعات بهبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وقد تثير الغبار في بعض المناطق.

وبالنسبة للبحر، فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.