مبادرة نسائية لتنظيف شواطئ خورفكان

شاركت سيدات نادي الأصالة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية - فرع خورفكان، من كبار المواطنين في مبادرة «شواطئنا نظيفة» التي نظمتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية فرع خورفكان، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي و تشجيع المجتمع على حماية البيئة الساحلية.

وقالت مريم ناصر السويدي، مدير فرع خورفكان بالدائرة، إن مشاركة منتسبات النادي تأتي في إطار نشر ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية بين أفراد المجتمع، إلى جانب حماية الحياة البحرية من خلال الحد من الملوثات، وأضافت أن المبادرة تؤكد أهمية التعاون المجتمعي في حماية البيئة، وتدعم جهود المسؤولية البيئية في مدينة خورفكان.

وأشارت إلى الاهتمام بالبيئة البحرية يلعب دوراً كبيراً في مكافحة التلوث، وأن مشاركة منتسبات «الأصالة» تسهم في تشجيع مختلف فئات المجتمع على الانخراط في المبادرات التطوعية، وترفع من وعيهم بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وممارسة السلوكيات البيئية الصحيحة، كما تدعم المبادرة العمل التطوعي و الجماعي في حملات تنظيف الشواطئ. وشملت مشاركة منتسبات نادي الأصالة تنفيذ حملة تنظيف شاملة لشاطئ اللؤلؤية، تضمنت جمع المخالفات وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب حضور الورش التوعية التي قدمها فريق الهيئة حول حماية النظم البيئية الساحلية وأهمية الحفاظ عليها.