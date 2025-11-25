مبادرة الشيخة فاطمة لتمكين المرأة تؤهل منتسبات في الأمن السيبراني

نظم الاتحاد النسائي العام، مؤخراً، دورة تدريبية للدفعة الخامسة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن في مجال الأمن السيبراني، التابعة لمبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة.

وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد.

ويعد البرنامج جزءاً من جهود تدريب المدربين في النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ويسهم في تأهيلهن لنشر ثقافة التوعية الرقمية والمسؤولية المجتمعية، وتمكين أفراد المجتمع من التعامل الاحترافي مع الأخطار الإلكترونية والهجمات السيبرانية. ويشتمل البرنامج التدريبي على وحدات رئيسية عدة، تبدأ بنظرة عامة على الأمن السيبراني للتعرف إلى أهمية الأمن وأنواع الهجمات المختلفة، وحماية البيانات وأفضل الممارسات لحماية البيانات، وتأمين الأجهزة الشخصية وممارسات الإنترنت الآمنة.

تمكين المرأة

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن تدريب الدفعة الخامسة في مجال الأمن السيبراني ضمن مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، يأتي ليؤكد شمولية رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في إعداد المرأة وتعزيز دورها في منظومات الأمن بمختلف أبعاده.

وأضافت: يحرص الاتحاد النسائي العام من خلال مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة على تمكين المنتسبات بالمعرفة التقنية اللازمة، لتأهيلهن للقيام بدور فاعل في تعزيز الثقافة الرقمية ونشر الوعي السيبراني، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر أمناً وقدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن مجلس الأمن السيبراني يواصل جهوده في ترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز حضور المرأة في هذا القطاع الحيوي، من خلال بناء وعي مجتمعي متكامل بثقافة الأمن السيبراني، وترسيخ مبادئ المسؤولية الرقمية لدى الأفراد، مؤكداً أن مبادرة النبض السيبراني تعمل على إعداد كوادر نسائية متخصصة تمتلك القدرة على نقل المعارف التقنية إلى مختلف شرائح المجتمع، والإسهام بفاعلية في تعميق المرونة السيبرانية.

وتابع: يأتي هذا البرنامج الرائد ضمن مسار الجهود الوطنية لتعزيز الثقافة السيبرانية لدى المواطنين كافة، وهي الجهود التي تبدأ بالمرأة التي تعد عماد المجتمع ومن خلال الاستثمار في تدريبها وتمكينها يمكننا دعم الثقافة والمرونة السيبرانية لدى المجتمع كافة عبر تمكين المتدربات من نشر ثقافة التوعية الرقمية وتعزيز الحسّ المجتمعي بالأمن السيبراني.

ثقافة الحوار

وتأتي مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، بتنظيم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وذلك تحت رعاية كريمة من «أم الإمارات».