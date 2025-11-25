مشروع «تفريج كربة» في «الشارقة الخيرية» يساعد 1714 حالة خلال 9 أشهر

أنهت جمعية الشارقة الخيرية مرحلة جديدة من جهودها الإنسانية الهادفة إلى حماية الأفراد والأسر من الانهيار بسبب العجز المالي، وذلك من خلال تنفيذ مشروع تفريج كربة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو المشروع الذي نجح في مساعدة 1714 حالة أنهكتها الديون أو قيدتها الظروف الطارئة، بتكلفة إجمالية بلغت 7.3 ملايين درهم، وتأتي هذه الجهود امتداداً لنهج الجمعية في التدخل السريع لإنهاء الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وتمكين أصحابها من استعادة قدرتهم على الاستقرار والعودة إلى حياتهم الطبيعية.

استجابة مجتمعية

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع تفريج كربة يمثل أحد أهم البرامج التي تضعها الجمعية في مقدمة أولوياتها السنوية، لأنه يتعامل مع حالات وصلت بالفعل إلى مرحلة حرجة، سواء كانوا نزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية بسبب تعثر مالي أم أفراداً مهددين بالسجن نتيجة ديون تراكمت عليهم، أم أشخاصاً عالقين في الدولة لا يملكون ثمن تذكرة السفر للعودة إلى أوطانهم بعد انتهاء تأشيراتهم وتعذر استقرارهم، موضحاً أن المشروع يستهدف التدخل في اللحظة الفاصلة بين ضياع الأسرة واستعادتها لحياتها.

وأوضح محمد بن بيات أن المشروع شمل خلال هذه الفترة سداد مديونيات لنزلاء قضايا مالية بعد دراسة دقيقة لملفاتهم والتأكد من حاجتهم الحقيقية للدعم، ما أسهم في الإفراج عن عدد من المستفيدين ولم شملهم بأسرهم مجدداً، إلى جانب مساعدة أفراد آخرين كانت الديون تهدد حياتهم المهنية وأوضاعهم الأسرية، حيث جرى سداد المتأخرات الأشد إلحاحاً لإنقاذهم من الإجراءات القانونية التي كانت على وشك أن تطالهم.

وتابع أن جانباً مهماً من المشروع توجه كذلك إلى فئة أبناء السبيل، وهم الأشخاص الذين انتهت إقاماتهم أو تعطلت أوضاعهم فجأة ولم يتمكنوا من تأمين تكلفة السفر، حيث قامت الجمعية بتوفير تذاكر عودة إلى بلدانهم بعد التحقق من ظروفهم، في خطوة تعكس الطبيعة الإنسانية العميقة للمبادرة، إذ لا تترك الجمعية أي إنسان عالقاً دون سند أو وسيلة آمنة تمكنه من العودة لأسرته.

وأشار محمد بن بيات إلى أن مشروع تفريج كربة يتم تنفيذه ضمن مصارف زكاة المال التي تعتمد عليها الجمعية، حيث توجه نسبة معتبرة من أموال الزكاة إلى الغارمين والفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.