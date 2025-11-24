طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطاريصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:33، والمد الثاني عند الساعة 05:35، والجزر الأول عند الساعة 08:14، والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:19، والجزر الأول عند الساعة 18:24، والجزرالثاني عند الساعة 07:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 80 30

دبي 31 22 75 40

الشارقة 31 17 75 35

عجمان 30 18 80 35

أم القيوين 29 17 80 30

رأس الخيمة 30 16 75 25

الفجيرة 28 20 65 25

العـين 31 18 70 20

ليوا 32 16 80 30

الرويس 30 22 80 35

السلع 28 21 85 40

دلـمـا 28 24 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 29 23 75 45

أبو موسى 29 23 80 45