«دبي للإعلام» تتوج بجائزتين في «برودكاست برو» الأرفع في صناعة الإعلام والبث في المنطقة

تواصل مؤسسة دبي للإعلام تعزيز مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في الدولة والمنطقة، وإثراء رصيدها بإنجازات جديدة تمثلت في حصولها على جائزتي «أفضل إنتاج للعام – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» و«أفضل تكييف إقليمي عن صيغة أجنبية»، وذلك خلال حفل جوائز «برودكاست برو» (BroadcastPro) المرموقة التي تعد تكريماً رفيع المستوى في مجال صناعة الإعلام والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تغطي طيفاً واسعاً من الفئات الهادفة إلى تكريم التميز في مختلف مجالات البث وصناعة الإعلام، بدءاً من خدمات الإنتاج وما بعد الإنتاج، مروراً بخدمات البث التقليدية، ووصولاً إلى المنصّات الإعلامية الجديدة.

كما تشكل هذه الجوائز معياراً للتفوق وتعزيز التنافسية وتشجيع ثقافة الابتكار لدى المؤسسات الإعلامية، وتعزيز قدرتها على الإبداع في إنتاجاتها، وتحفيزها على تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة، ما ينعكس إيجاباً على القطاع الإعلامي العربي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات النسخة الـ 14 من مهرجان «اتحاد البث المباشر للشرق الأوسط 2024» (ASBU BroadcastPro Awards)، بمشاركة عدد من نجوم وصناع الإعلام في العالم العربي، إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين في كبرى المؤسسات التلفزيونية وشركات الإنتاج في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبرز الجوائز الجديدة تجربة مؤسسة دبي للإعلام الواسعة في تقديم البرامج التي تمتاز بجودتها العالية، كما تعزز دورها في إثراء المشهد الإعلامي العربي، وتعكس مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة.

وخلال الحفل حصلت المؤسسة على جائزة «أفضل إنتاج للعام – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وذلك عن برنامج «شارك تانك دبي» الذي يتميز بفكرته المبتكرة، ومساهمته في تعزيز بيئة الأعمال في دبي، ودوره في رفع كفاءات رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على دخول كافة مجالات الاستثمار الاقتصادية، والاستفادة من حجم الفرص الحقيقية التي يقدمها لهم نخبة من كبار المستثمرين في المنطقة والعالم، ما يساهم في دعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، كما فازت أيضاً بجائزة «أفضل تكييف إقليمي عن صيغة أجنبية»، وذلك عن الجهود التي بذلتها «استوديوهات دبي» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام في إنتاج النسخة العربية من مسلسل «لانش بوكس»، المستلهم من المسلسل الأمريكي (Good Girls) الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، عبرت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، عن اعتزاز مؤسسة دبي للإعلام بهذا الفوز الذي يعكس حرصها على توفير بيئة إبداعية تساهم في إنتاج المحتوى الإعلامي المبتكر، وهو ما يتماشى مع توجهاتها الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى.

وقالت: «تمثل جوائز «برودكاست برو» إضافة نوعية إلى سجل المؤسسة، حيث تعكس اهتمامها بالإبداع والتميز في صناعة المحتوى والبث الفضائي، كما تعد تتويجاً لفريق العمل وجهوده المبذولة في تقديم المحتوى والخدمات الإعلامية عبر قنوات المؤسسة التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، ما يساهم في إثراء المشهد الإعلامي المحلي والعربي»، مؤكدة بأن الجوائز تعكس ما تتمتع به مؤسسة دبي للإعلام من إمكانيات تلبي احتياجات صناع المحتوى، وما تقدمه من مواد إعلامية تمتاز بتنوعها وتفردها.

يذكر أن جوائز اتحاد البث المباشر للشرق الأوسط، تتميز بالتزامها بالموضوعية والشفافية، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم خبرات فنية متنوعة لضمان تقييم متوازن ومنصف لأكثر المشاركين استحقاقاً.