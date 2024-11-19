سلطان بن أحمد يفتتح معرض جلال الدين الرومي في بيت الحكمة

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، معرض «جلال الدين الرومي: 750 عاماً من الغياب.. ثمانية قرون من الحضور»، الذي يقام على مدار ثلاثة أشهر حتى 14 فبراير 2025، وذلك في بيت الحكمة بالشارقة.

وكان في استقبال سموه خلال وصوله إلى افتتاح المعرض الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من كبار المسؤولين. ويأتي المعرض، تمهيداً للدورة الافتتاحية من «مهرجان تنوير».

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسّسة وصاحبة رؤية مهرجان تنوير: لطالما كانت الشارقة ملتقى للثقافات ووجهة تجمع بين الأمم، ومن خلال حكمة جلال الدين الرومي الخالدة وسرديات حياته وأثره العميق في المشهد الأدبي والفلسفي العالمي الذي نستعرضه طوال أيام المعرض، فإننا نؤكد أن كل تواصل مع الفن والتراث يشكل خطوة مهمة نحو فهم جذور إنسانيتنا المشتركة، حيث يعلمنا جلال الدين الرومي أن المحبة والتفاهم والحوار يتغلب على قيود المسافات والحدود، ويدعونا لاستكشاف أعماق حياتنا الروحية وإثراء تجاربنا، مؤكداً قدرتنا معاً على بناء عالم يسوده التعاطف والتراحم والأمل.

وتجول سموه في أرجاء المعرض متعرفاً على أبرز المحتويات التي تحتفي بالإرث الخالد للشاعر والفيلسوف والأديب جلال الدين الرومي، وموفراً للزوار فرصة التعرف على مسيرته وأثره في عالم الأدب والفلسفة والتصوف. وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم شركاء المعرض.