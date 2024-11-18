رئيس الدولة يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم واجب العزاء إلى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث بوفاة "والدته".

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء - عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة..سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.